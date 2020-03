Impresa per viaggi nella Locride di Donata Marrazzo

Tutta la gioventù in giro per il mondo. Poi il ritorno nella sua terra di origine, a Riace, nel cuore della Locride, in provincia di Reggio Calabria. Serena Franco, insegnante di Italiano per stranieri, esperta di comunicazione, oggi fa impresa nel turismo: con Resto al Sud ha ottenuto lo scorso ottobre 50mila euro di incentivi e nel suo ufficio appena inaugurato, alla marina, prepara pacchetti per viaggiatori esperienziali. «Ho fatto tesoro delle mie esperienze all’estero, ho messo insieme le competenze maturate negli anni e ora eccomi qui a organizzare e gestire di itinerari turistici in Calabria, destinati a piccoli gruppi». Massimo 7 persone, per poter garantire tour su misura, all'insegna dell'autenticità, valorizzando gli aspetti turistici e culturali della sua terra. Gli itinerari, compresi tutti i servizi turistici, saranno promossi attraverso una piattaforma digitale multilingue. Fra i suoi obiettivi, Serena, che per diversi anni ha vissuto in Colombia, organizzando tour in Italia, ha anche quello di impartire lezioni di inglese per preparare gli studenti locali all'esperienza delle vacanze studio all'estero.

Intanto, per il suo debutto sul mercato turistico calabrese prepara un tour per un gruppo di ragazzi di Amsterdam e una squadra di “coding waves” di Torino.