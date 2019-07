Imprese

A differenza di quanto visto nel 2011-2012 quando l'impennata dello spread innescò una dolorosa stretta creditizia, la risalita del differenziale che si è vista tra la seconda metà del 2018 e la prima metà del 2019 non si è tradotta in un netto aumento del costo del credito alle imprese. Questo è successo anche grazie alla Bce che ha rinnovato il piano di finanziamenti agevolati alle banche vincolato al credito all'economia reale (Tlro). Quello che è successo è semmai che le banche hanno adottato un approccio molto più selettivo prestando soprattutto alle aziende finanziariamente più solide e meno a quelle sprovviste di solide garanzie. Un allentamento della tensione sullo spread potrebbe spingere gli istituti a adottare un approccio meno rigido in questo senso.