Lavori in casa con sconto fiscale in fattura: le imprese in rivolta dicono «no» Mentre l’agenzia delle Entrate dà attuazione all’anticipo dello sconto in fattura e i consumatori iniziano a entrare in confidenza con la nuova opportunità, le imprese coinvolte nell’operazione marciano quasi tutte in direzione opposta di Giuseppe Latour

Lavori in casa, mobili e giardini: riparte la stagione dei bonus fiscali

3' di lettura

Mentre l’agenzia delle Entrate dà attuazione all’anticipo dello sconto in fattura e i consumatori iniziano a entrare in confidenza con la nuova opportunità, le imprese coinvolte nell’operazione marciano quasi tutte in direzione opposta. Per i fornitori piccoli e medi, infatti, l’anticipo di liquidità che è alla base della cessione dello sconto fiscale non è assolutamente sostenibile.

PER SAPERNE DI PIÙ / Lavori in casa, come ottenere subito lo sconto fiscale in fattura

Circolano, così, stime che ipotizzano scenari devastanti: un artigiano che scegliesse di applicare lo sconto in fattura a tutti i suoi clienti rischierebbe di fallire nel giro di un anno e mezzo. Il nuovo strumento ha, infatti, un effetto valanga. Con il passare degli anni e l’accumularsi dei crediti fiscali, diventa sempre più complesso da gestire e presuppone masse di liquidità che i piccoli imprenditori non possono avere.

PER SAPERNE DI PIÙ/Ecco i lavori scontabili

Alcune imprese, allora, si stanno già attrezzando per non applicare il meccanismo. Dal momento che la legge consente al cliente di esercitare un’opzione al momento del preventivo, l’idea è inserire nei contratti una clausola che specifica: «Con la presente proposta/offerta la sottoscritta ditta/società dichiara di non essere disponibile ad applicare la nuova e aggiuntiva modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali». Il cliente, per parte sua, «dichiara di essere perfettamente consapevole che con l’accettazione della presente proposta/offerta non potrà esercitare tale facoltà di opzione». Sulla praticabilità di questa strada - va detto - non tutti sono d’accordo.