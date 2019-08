Imprese chimiche italiane, la stagnazione è realtà

Impatto sul resto dell’industria

Il ruolo dei decisori però sarà fondamentale nel guidare una transizione, a sua volta circolare, dell’industria in generale. Il presidente di Federchimica mette in guardia dagli approcci ideologici: «L’economia circolare si crea solo con un solido orientamento scientifico, che valuti l’impatto socio-ambientale complessivo lungo l’intero ciclo di vita del prodotto - spiega l’imprenditore -. Penso ad esempio alle plastiche che, già oggi, stanno subendo non solo gli effetti negativi del bando delle monouso - in vigore dal 2021, che colpisce una produzione in cui l’Italia vanta una leadership a livello europeo, ndr - ma, più in generale, di campagne mediatiche indiscriminate e prive di ogni fondamento scientifico». Se prendiamo lo spreco alimentare, per esempio, si pensi a che cosa accadrebbe in assenza dell’imballaggio in plastica che ne consente la conservazione: si genererebbero fino a 13 kg di emissioni di CO2 per un chilo di carne prodotta, calcolano da Federchimica.

Il ruolo dei decisori

La circolarità non potrà comunque esprimere al massimo il suo potenziale senza il sostegno da parte delle istituzioni. «L’industria - continua Lamberti - si impegna a fare la sua parte, ma è necessario l’impegno di tutti: delle istituzioni, che devono fornire un quadro normativo stabile e basato sull’evidenza scientifica oltre ad adeguate infrastrutture, così come dei singoli cittadini, i cui comportamenti sono determinanti». Un report del 2017 del Cefic (l’Associazione dell’Industria Chimica Europea), ricorda Lamberti, «stima che, per sviluppare il potenziale del riciclo di prodotti chimici in Europa, saranno necessari dai 160 ai 280 miliardi di euro: noi, come terza industria chimica europea, faremo la nostra parte. La portata della sfida e l’ambizione europea di essere leader su questo fronte rendono necessario intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita, utilizzando un ampio spettro di tecnologie già disponibili o in fase di sviluppo». Raccolta differenziata e riciclo, non solo meccanico ma anche chimico, sono due strade, ma non è più tempo di poter trascurare i termovalorizzatori che consentono il recupero del contenuto energetico dei rifiuti.