Imprese confiscate, alimentare e pulizie i settori più produttivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le aziende del Sud confiscate a “Mafia Spa” possono generare ricchezza e lavoro. Certo non tutte: tra scatole vuote create solo per emettere false fatture e aziende depredate di tutte le risorse, quelle che restano con parametri produttivi sono poche. Nel 2020 il fatturato delle 138 società di capitali sottratte all’illegalità e obbligate al deposito di bilanci è stato di quasi 112 milioni di euro. Il 92% proviene però solo da 11 aziende, un piccolo nucleo di imprese che dimostrano performance in linea con le imprese “pulite”, anche grazie ad accordi che favoriscono la creazione di filiere produttive col marchio di garanzia “Antimafia”. Questo il quadro che emerge dall’analisi effettuata da Unioncamere e dal Centro studi Tagliacarne sulle 138 società di capitali che hanno depositato nei termini i bilanci 2020, nell’ambito del progetto Open Knowledge – programma finanziato dal Pon Legalità 2014-2020 – per conoscere e valorizzare le aziende confiscate attraverso il sito “Open Data - Aziende Confiscate” realizzato da Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

In tutto, a ottobre 2022 le aziende in confisca definitiva sono 2.796, di cui 1.174 attive, 649 cessate, 683 in procedura concorsuale, 279 inattive.

Loading...

Numeri e territori

Dall’analisi delle 138 società di capitali emerge che l’8% delle aziende più grandi (fatturato sopra il milione) ha un volume d’affari di oltre 102 milioni, un patrimonio netto di 57,8 milioni, investimenti in immobilizzazioni per 44 milioni e 404 dipendenti. Per 77 società il fatturato è, invece, zero. Nonostante questo, garantiscono comunque al circuito economico che ruota loro intorno di sopravvivere.

Lo studio analizza in particolare le aziende situate in Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, da cui proviene il 70% del fatturato delle imprese esaminate.

Il confronto con le aziende sane dello stesso settore e di simili dimensioni mostra che il peso delle società confiscate non è indifferente. In Campania, il loro giro d’affari è pari al 10% di quello delle aziende legali “comparabili”, in Calabria al 24 per cento. In Sicilia (regione con il maggior numero di aziende confiscate) addirittura lo supera, trainato dalla presenza di una società (lavorazione del pesce) che fattura circa 53 milioni di euro e occupa 72 dipendenti.