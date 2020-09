Imprese in crisi, ben vengano i fondi pubblici ma si cerchino nuove strade Il governo deve battere, sempre più, nuove strade e, in tal senso, è interessante la proposta che è stata avanzata di recente da Innocenzo Cipolletta di un patto tra Stato e private equity di Giancarlo Mazzuca

A volte ritornano. È il caso di Romano Prodi che qualche giornale indica di nuovo in “pole position” per la corsa al Quirinale del 2022. In attesa degli eventi, l'ex premier si sta dimostrando molto pragmatico e - proprio lui che, dopo essere stato il presidente dell'Iri, aveva avviato la stagione delle privatizzazioni in Italia - non ha escluso la necessità di un ritorno in grande stile dello Stato nel capitale delle società private più in crisi di fronte all'emergenza Covid.

E come lui si sono pronunciati altri economisti. A questo punto, si potrebbe anche parlare di corsi e ricorsi storici perché già nel 1933, dopo le drammatiche conseguenze della “spagnola” e la Grande Depressione, l'Italia dovette ricorrere alle nazionalizzazioni creando proprio l'Iri.

Tornando a Prodi, si potrebbe dire: detto e fatto. Il governo si sta, in effetti, muovendo in tal senso anche se, per il momento, ha previsto interventi limitati: proprio sabato è stato annunciato che il nuovo Fondo di salvaguardia, che prevede iniezioni di denaro pubblico non superiori ai 10 milioni, debutterà con l'ingresso nella Corneliani e nell'ex Embraco. Il problema è che alcune aziende hanno, invece, bisogno di ben più consistenti iniezioni di denaro pubblico: è il caso dell'ex Ilva e di Alitalia che sono da anni nell'occhio del ciclone.

Per loro, più che di corsi e ricorsi storici, parlerei di minestre riscaldate: si tratterebbe, infatti, di ripercorrere la vecchia strada di una completa nazionalizzazione anche se la compagnia aerea tricolore dovrebbe tentare, secondo molti osservatori, nuove rotte finanziarie e commerciali (dai “multiselling” ai “collateral”) tenendo anche conto che, sul mercato, c'è ancora molta liquidità con tante obbligazioni bancarie (e non solo) a disposizione.

Sono sempre stato un sostenitore del “piccolo è bello”, che dette la vera svolta al “made in Italy”, ma oggi mi rendo conto che, di fronte alla globalizzazione sempre più spinta e alle gravi conseguenze della crisi pandemica, coloro che sono sopravissuti ai “sciur Brambilla” di una volta rischiano di combattere contro i mulini a vento. E, quindi, ben venga il Fondo di salvaguardia ma pensiamo anche ad altre soluzioni per fronteggiare una situazione di così grave emergenza. Il governo deve battere, sempre più, nuove strade e, in tal senso, è interessante la proposta che è stata avanzata di recente da Innocenzo Cipolletta: l' ex direttore generale di Confindustria, come presidente dell'Aifi, l'associazione del “private equity”, ha ipotizzato una specie di patto tra il “pubblico” e lo stesso “private equity” per aiutare altre imprese provate dal Covid. Sarebbe davvero opportuno muoversi anche in questa direzione perché non c'è più tempo da perdere. In queste settimane ci siamo dilungati troppo con i dibattiti sul referendum costituzionale mentre, forse, dovevamo maggiormente concentrarci sui problemi concreti dell'economia italiana di fronte al virus.