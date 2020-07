Imprese in difficoltà, ora gli aiuti sono in bilico Le aziende che risultavano già in crisi in base ai parametri europei il 31 dicembre 2019 sono fuori dal contributo a fondo perduto e da altri bonus e le verifiche sono complesse di Paolo Meneghetti e Gian Paolo Ranocchi

Il concetto europeo di «impresa in difficoltà» mette a rischio il contributo a fondo perduto e altri aiuti previsti per l’emergenza coronavirus, dai mini-prestiti garantiti fino a 30mila euro (articolo 13 del Dl Liquidità) al credito d’imposta del 20% per la capitalizzazione delle imprese (articolo 26 del Dl Rilancio). Per il contributo a fondo perduto, ad esempio, la circolare 15/E delle Entrate precisa che l’aiuto non può essere concesso alle imprese che si trovavano in una situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il problema è quindi di circoscrivere il raggio dei soggetti per i quali l’istanza non può essere presentata, cosa che, se ci si cala nella quotidianità operativa, è tutt’altro che agevole.

Esclusi professionisti e ditte individuali

Tralasciamo in questa sede le imprese diverse dalle Pmi (cui si applicano parametri differenti), quelle oggetto di procedura concorsuale e quelle già oggetto di aiuti non rimborsati. Nel regolamento europeo si citano le Srl e le società «di cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società». L’allegato II della direttiva 2013/34/Ue chiarisce che vi rientrano le Snc e le Sas.

Non sono richiamate invece le imprese individuali che, quindi, sembrano non doversi preoccupare dell’eventuale stato difficoltà per valutare il possibile blocco degli aiuti.

Certamente sono estranei al problema della verifica dello stato di difficoltà i professionisti.