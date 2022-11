Imprese digitali, a Milano crescono del 17% rispetto a prima del Covid

Transizione ecologica e digitale

«Come Camera di commercio sosteniamo le imprese in modo concreto e diretto nei percorsi di digitalizzazione e innovazione tecnologica», ha dichiarato Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: «Il nostro impegno - anche tramite gli eventi che animeranno la Digital Week 2022 - è focalizzato a fornire alle imprese risposte di medio-lungo periodo strutturali e coordinate, che mirino all'aumento della produttività e della competitività, attraverso azioni di sostegno e spinta verso gli investimenti in innovazione e sostenibilità, contribuendo così a tracciare il percorso di transizione ecologica e digitale strettamente connesse tra loro e leve per la crescita».