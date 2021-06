Imprese, è boom di società benefit nell’anno del Covid-19

3' di lettura

Quota mille sempre più vicina per le società benefit italiane. Ad aprile erano 926, quasi il doppio rispetto a un anno prima (511 al 31 marzo 2020- fonte Infocamere). Non c’è regione della penisola che non presenti almeno una realtà produttiva caratterizzata dalla forma giuridica introdotta dalla legge entrata in vigore nel 2016 e che individua le imprese che perseguono il profitto e, allo stesso tempo, il bene comune. In Lombardia sono 316, sul podio anche Lazio (117) ed Emilia Romagna (94). In coda Molise e Valle d’Aosta (1), Basilicata (4) e Calabria (5).

«I numeri raggiunti dalle società benefit in Italia – spiega Mauro Del Barba, presidente Assobenefit – sono tanto significativi da portare in evidenza il raddoppio anno su anno, ma un’analisi attenta dello storico, a partire dal 2016, dimostra che la crescita rappresenta una costante. Siamo partiti con l’adozione di questa forma giuridica da parte di imprese che la consideravano un vero e proprio vestito su misura, con la trasformazione di due imprese a settimana. L’anno dopo si contavano 200 realtà lungo tutta la penisola, grazie a una seconda ondata frutto di una campagna di sensibilizzazione importante».

Loading...

Dello stesso parere anche Jean-Daniel Regna-Gladin, partner dello studio legale Pedersoli ed esperto del settore: «Quello delle società benefit è un fenomeno sempre più rilevante. Praticamente ogni giorno vi è l’annuncio di una società che ha acquisito questa nuova veste giuridica. Talvolta si tratta di realtà più piccole, altre anche di dimensioni significative».

Società benefit e obblighi

La legge del 2016 ha fatto dell’Italia il primo Stato al mondo ad avere introdotto società «che nell’esercizio di una attività economica – si legge nel testo di legge – oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile». La società benefit deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire ed è tenuta a redigere ogni anno una relazione relativa ai progressi fatti, da allegare al bilancio.

La relazione comprende tra l’altro la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento del bene comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.