Imprese e sindacati riuniti: «Rischio disastro per l’auto»

La posizione di Fiom-Cgil e della Fim-Cisl

La numero uno della Fiom-Cgil, Francesca Re David ha ricordato che «Francia e Germania stanno già mettendo in campo politiche industriali per affrontare la transizione», il «Governo italiano non sta svolgendo nessun ruolo, anche se siamo scesi dal secondo all’ottavo posto per la produzione di auto in Europa. Serve un’autorità che coordini i ministeri interessati, a livello di presidenza del Consiglio». Il leader della Fim-Cisl, Roberto Benaglia ha ricordato che «quasi un anno fa in piena pandemia» è stato rinnovato il contratto nazionale: «Sempre nella logica della condivisione delle responsabilità - ha aggiunto - diciamo al Governo che non si possono più gestire le vertenze una ad una, sono 1.200 i posti a rischio nelle ultime due. Serve un salto di qualità per avere una visione complessiva dell’impatto che sta avendo la transizione ecologica. La politica industriale va riformulata in una fase in cui non mancano risorse pubbliche, tra Pnrr e nuova programmazione delle risorse comunitarie».

E quella della Uilm

Risorse quantificate dal segretario generale della Uilm, Rocco Palombella che ha sollecitato «l’utilizzo degli oltre 10 miliardi del Pnrr per valorizzare l’intera filiera dell’auto, partendo dal sostegno alla domanda con incentivi permanenti, investimenti sulla rete infrastrutturale e per l’attrazione di nuove realtà produttive ecosostenibili», considerando «preoccupante che in legge di bilancio siano scomparsi i 450 milioni di euro di incentivi per auto elettriche e ibride».