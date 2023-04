Imprese familiari, Confindustria lancia un servizio di supporto in Veneto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Confindustria Veneto Est lancia il Desk imprese di famiglia. Un nuovo servizio associativo pensato per accompagnare le aziende del territorio, in particolare le Pmi, nei passaggi generazionali, nei rapporti famiglia-impresa, nei cambiamenti organizzativi, di governance, societari e finanziari. Coprendo diversi ambiti disciplinari, da quelli economici, fiscali e legali a quelli legati alla sfera più emotiva (leadership, comunicazione).

Il 74% a gestione familiare

Il Veneto è la culla italiana del capitalismo familiare: delle 2.205 imprese con fatturato superiore ai 20 milioni di euro che generano un fatturato di 174 miliardi di euro (il 53,5% del fatturato totale delle imprese del Veneto), il 74,3% è a controllo familiare, con un'incidenza maggiore rispetto alla media nazionale (65,7%). Secondo gli ultimi dati Istat, oltre un quinto di queste (21,8%), tra il 2013 e il 2023 ha affrontato o affronterà il passaggio generazionale. Con un'incidenza più alta della media nelle province di Vicenza e Belluno (23,8%), Venezia (23,7%), Padova (23,4%), seguono Treviso (20,5%), Verona (18,2%) e Rovigo (16,6%). Un percorso più spesso tortuoso che lineare, tanto che un terzo delle imprese familiari non supera la prima generazione e solo il 13% arriva alla terza. Ma chi ha passato con successo il testimone registra migliori performance per ricavi (+20,1% nel 2021), redditività e occupazione rispetto alle imprese non familiari (XIV Osservatorio AUB).

Preparare il passaggio generazionale

«Le imprese familiari sono un patrimonio e un valore inestimabili del nostro territorio e del Paese, che riusciremo a preservare offrendo alle imprese soluzioni adeguate ad affrontare il passaggio generazionale, un momento di svolta decisivo per la vita di un'impresa ma anche per l'intera società - dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est -. Occorre saper assicurare la governance di lungo periodo, la continuità e la crescita delle nostre imprese familiari e con esse lo sviluppo sociale. Come associazione, abbiamo voluto intervenire in modo strutturato, con un nuovo servizio dedicato e interdisciplinare per affiancare le imprese associate in questa fase delicata, suggerire e favorire soluzioni e comportamenti consapevoli, adeguati alle specifiche esigenze e sensibilità di ogni nucleo familiare, per preparare e gestire per tempo un passaggio generazionale e, prima ancora, una convivenza tra generazioni, positivi e di successo per l'azienda».

Il calendario di iniziative

La prima iniziativa del Desk imprese di famiglia, dal 13 aprile al 15 giugno 2023, è proprio il ciclo di seminari “Imprese di famiglia: valori, persone, futuro” per affrontare i temi, le questioni e le opportunità strategiche che caratterizzano le aziende familiari, attraverso le testimonianze di imprenditori e il contributo di esperti. Il programma completo degli incontri è sul sito dell’associazione.