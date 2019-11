Imprese familiari, sfida aperta sull’internazionalizzazione

La composizione

In Italia in questo ruolo si registra una netta, quasi totale prevalenza degli uomini sulle donne: solo il 5% dei presidenti è donna (contro il 20% della Spagna) e il 52% proviene dal Consiglio di amministrazione, nel quale è stato mediamente impegnato per molti anni (15 anni, rispetto ai 4 delle imprese non familiari).



I presidenti dei board

Il 48% dei presidenti del board delle imprese familiari risulta provenire dall’esterno, sia esso un membro della famiglia che non faceva parte in precedenza del board o una figura del tutto estranea alla famiglia. Per il 33% delle imprese familiari italiane il presidente è anche Ceo, un dato significativo se si considera il 5% delle imprese nazionali non familiari. Infine, il ruolo di presidente si caratterizza per una lunga durata, segno di grande continuità di questa carica entro le aziende a conduzione familiare: 14 anni, rispetto ai 3,5 anni medi delle imprese non familiari.



Piani di successione



In Italia emerge una maggiore propensione da parte delle imprese familiari ad adottare una visione di lungo termine. In pratica si progetta di più la successione degli amministratori delegati (44%) rispetto a quelle non familiari (33%) e a preservare maggiormente l’“intimità” del Consiglio di Amministrazione svolgendo solo internamente le valutazioni sull’operato del Consiglio stesso.



«Le imprese familiari svolgono un ruolo fondamentale nel contesto del sistema produttivo nazionale ma risultano esposte ad alcune importanti sfide» fa notare Beatrice Ballini, managing director di Russell Reynolds. «Meno del 30% delle imprese familiari - prosegue Bellini - sopravvive infatti alla terza generazione, per lo più a causa di una preparazione insufficiente da parte delle generazioni subentranti. La selezione dei leader aziendali risulta complessa, piena di sfide emotive, economiche e di governance e il processo di trasmissione dei valori familiari deve saper includere costantemente nuovi elementi interni ed esterni alla famiglia che consenta di affrontare un’arena competitiva sempre più rapida e complessa».