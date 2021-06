Imprese al femminile, Mezzogiorno e aree interne: sostegno a chi innova nel sociale

Una giuria di esperti selezionerà – in ciascuna delle categorie individuate – le tre migliori idee progettuali di agricoltura sociale presentate, finanziando ognuno dei premiati con 40mila euro. Il bando è rivolto non solo alle aziende agricole, ma anche ad imprese sociali, fondazioni, start-up innovative e soggetti interessati all'agricoltura sociale. Tutte le informazioni sono riportate all'indirizzo www.coltiviamoagricolturasociale.it/agro-social/ . Ristretti i tempi per la partecipazione: la proposta progettuale va inviata entro il 15 luglio 2021. I vincitori saranno proclamati il 15 ottobre 2021.

«Iniziative come queste – ha commentato il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio – non sono solo un aiuto, ma anche uno sprone per chi vuole fare agricoltura sociale. Un mondo vero che oggi in Italia conta oltre 3.500 aziende, ma ancora poco conosciuto e che va valorizzato, anche dalle istituzioni. Il mondo agricolo con la sua capacità di dare emozioni ha più di altri le carte in regola per aiutare chi nella nostra società ha delle fragilità. Se tutti insieme istituzioni, associazioni di categoria ed imprese lavoriamo in questa direzione l’agricoltura sociale può essere davvero un plus, quel qualcosa in più che fa grande il nostro paese e rende ancora più importante il Made in Italy di cui siamo orgogliosi».