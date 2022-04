Imprese femminili, dal 19 maggio corsa a incentivi per 200 milioni

Le agevolazioni per le giovani o nuove imprese

Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l'impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d'investimento fino a 250mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto. Per iniziative fino a 100mila euro, l'agevolazione copre fino all'80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di 50mila euro. Per progetti fino a 250mila euro, l'agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125mila euro.

Le agevolazioni per il consolidamento delle imprese

La seconda tipologia di intervento riguarda imprese attive da più di 12 mesi. In questo caso si possono presentare progetti d'investimento fino a 400mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. Previsto un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320mila euro, da rimborsare in otto anni.In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d'investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi.

«Lo scopo principale di questo intervento è agire per creare un ambiente fertile per le nuove imprenditrici», ha detto in conferenza stampa Giorgetti, sottolineando come non ci siano limiti d'età per accedere alle agevolazioni.Si tratta di incentivi «che nascono per aiutare le imprese vere, non prenditori di contributi. Deve esserci un’idea imprenditoriale, il coraggio, lo spirito che è quello che poi crea lo sviluppo».