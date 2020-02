Imprese ferroviarie, servono 10mila lavoratori in 3 anni

Le selezioni prenderanno il via nelle prossime settimane; attualmente sono ancora in corso le ultime fasi dei percorsi avviati nel 2019. Nel 2019 hanno fatto ingresso in azienda 283 nuove figure professionali, così suddivise: 173 macchinisti e capitreno; 50 addetti alla manutenzione e alla manovra; 40 addetti all’area commerciale. Il 50% dei nuovi assunti ha un'età inferiore ai 30 anni. L’impegno nel processo di selezione ha permesso di avviare, in un solo anno, 11 scuole professionalizzanti : 5 per capitreno, 4 per macchinisti, 2 per manovratori. Trenord conta complessivamentre oltre 4.250 dipendenti

Ferrovie Nord Milano

Il gruppo Fnm (Ferrovie Nord Milano, controllato dalla Regione Lombardia) ha previsto per il 2020 complessivamente circa 35 assunzioni per le seguenti figure professionali: personale laureato per settori amministrativi; specialisti tecnici in ambito ferroviario, prevalentemente ingegneri; dirigenti movimento; operai per la manutenzione; conducenti di linea; addetti al car sharing.

In particolare, anche a seguito del completamento di un lungo percorso di ammodernamento tecnologico e della complessiva riorganizzazione del settore aziendale che regola la circolazione ferroviaria, Fnm procederà all’assunzione di circa 10 dirigenti movimento, figura professionale per la quale non si ricorreva ad assunzioni dall’esterno da almeno 25 anni.

I dirigenti movimento sono le figure professionali che operano per regolare la circolazione dei treni. Il 7 ottobre 2019 è stato avviato un corso, della durata di circa 4 mesi, fondamentale per formare le persone che andranno a svolgere questa importante attività connessa alla sicurezza ferroviaria. Per quanto riguarda il prossimo futuro (2021-2022) le figure professionali che il gruppo Fnm ricercherà saranno sostanzialmente le stesse del 2020, prevedendo per gli anni a venire almeno una ventina di ingressi all’anno complessivamente per tutti i profili professionali.

FerCargo

Infine le imprese ferroviarie private del trasporto merci, riunite in FerCargo, stimano che l’interno comparto cargo ferroviario nei prossimi 3 anni abbia bisogno di circa 3mila addetti alla circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura dei macchinisti. FerCargo fa sapere che già 2mila sono stati assunti nel precedente triennio 2017-19.