Imprese, fiducia in calo per il quarto mese consecutivo. Fiducia consumatori ai minimi dal 2013

Fiducia ancora in calo per consumatori e imprese nel mese di ottobre. L’Istat stima una flessione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori da 94,8 a 90,1, con una dinamica negativa per il secondo mese consecutivo, toccando il livello più basso da maggio 2013. Giù anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese che diminuisce per il quarto mese consecutivo, passando da 105,1 a 104,5.

Il clima di fiducia peggiora in tutti i comparti (nel settore manifatturiero l'indice passa da 101,2 a 100,4, nelle costruzioni da 159,5 a 157,5 e nel commercio al dettaglio da 110,5 a 108,7) ad eccezione dei servizi di mercato dove l’indice rimane sostanzialmente stabile, passando da 95,8 a 95,9.

L’Istat aggiunge che considerando le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nel comparto manifatturiero si rileva un peggioramento dei giudizi sulla domanda e un incremento delle giacenze di prodotti finiti, mentre sono in leggero miglioramento le attese sulla produzione.

Nelle costruzioni si registra un peggioramento dei giudizi sugli ordini mentre le aspettative sull'occupazione presso l'impresa sono in aumento. L’Istat nel commento aggiunge che dopo la marcata crescita registrata nel corso del 2021, l’indice ha subito un ridimensionamento a gennaio scorso entrando in un periodo di stasi fino a giugno. Da luglio 2022 è iniziata una nuova fase di calo.