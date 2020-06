Imprese, Istat: 4 su 10 hanno connessione a internet veloce L'e-commerce invece stenta a diventare una pratica diffusa tra le imprese italiane, specialmente tra quelle più piccole. Quasi tutte le imprese italiane (il 92,9% di quelle con almeno 10 addetti), infine, utilizza almeno una misura di cyber sicurezza

Nel 2019 continua ad aumentare la quota di imprese con almeno 10 addetti che accede a internet con connessioni veloci: «il 41% quelle ad almeno 30 Mbps (13,5% nel 2015), il 13,8% quelle ad almeno 100 Mbps (6,2%)». Lo rileva l'Istat nel su Report 2019 su imprese e Ict in cui segnala che il 16,1% delle imprese manifatturiere ha un livello di digitalizzazione alto o molto alto. A profili di digitalizzazione più evoluti delle imprese si associa, in media - fa notare l'Istat - un livello di produttività del lavoro più elevato.

Imprese: Istat, 4 su 10 hanno connessione a internet veloce

Eppure, nell'ultimo triennio «rimane invariata la quota di imprese con almeno 10 addetti che impiega esperti Ict (16%), mentre aumenta di poco quella di imprese con almeno 250 addetti che dichiarano di avere specialisti informatici nel personale interno (73,1%, 71,8% nel 2018)». Continuano invece ad aumentare le imprese più grandi che assumono specialisti Ict (38,4%), nonostante le difficoltà nel coprire i posti vacanti: «il 18,1% delle imprese con almeno 250 addetti dichiara di aver avuto

difficoltà nel reperire personale specializzato (15,7% del 2018)».



Da segnalare a livello regionale una buona performance delle imprese del Mezzogiorno: Calabria, Campania, Sicilia e Molise si attestano tra le prime dieci regioni per quota di imprese connesse a Internet a velocità di

download pari ad almeno 30 Mbps.

Imprese: Istat, ancora poche quelle che usano l'e-commerce

L'e-commerce invece stenta a diventare una pratica diffusa tra le imprese italiane, specialmente tra quelle più piccole. La percentuale di aziende che hanno effettuato vendite online nel 2018, infatti, «continua a essere stabile e molto contenuta: circa una impresa con almeno 10 addetti su sette». Le aziende con almeno 250 addetti sono più attive online rispetto a quelle con 10-49 addetti e fanno registrare una crescita rispetto al 2018 (rispettivamente 35,6% e 12,8% nel 2019, 34,9% e 13,1% nel 2018). Dal punto di vista economico, «la quota di fatturato da e-commerce cresce dal 10,7%

all'11,5% di quello totale e sono le imprese con 100-249 addetti che fanno da traino, aumentando la percentuale dal 15,9% al 18,3%», continua l'Istat.

Imprese, il 93% ha almeno una misura di cyber sicurezza

Quasi tutte le imprese italiane (il 92,9% di quelle con almeno 10 addetti), infine, utilizza almeno una misura di cyber sicurezza. L'Istat nel Report 2019 su Imprese e Ict spiega che l'incidenza dei comportamenti delle

imprese di minore dimensione determina la diffusione soprattutto

di misure di sicurezza meno sofisticate come l'aggiornamento del

software (89,5%), l'autenticazione con password (82,2%) e il

back-up dei dati (79,2%). Sono di meno, infatti, le imprese che

adottano misure di sicurezza avanzate come quelle per l'analisi

degli incidenti di sicurezza come la conservazione dei file di

registro (40,6%) o preventive come le pratiche di valutazione

del rischio e l'esecuzione periodica di test di sicurezza dei

sistemi (circa 33%).