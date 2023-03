Imprese italiane, certificazioni di parità in crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 178 ad oggi le aziende (considerando un’unica certificazione quelle multiple di gruppo, ndr) che su base volontaria hanno intrapreso il percorso della certificazione della parità di genere, da quando è diventata operativa nel luglio del 2022. I ventuno organismi di certificazione oggi accreditati hanno liste d’attesa anche di due mesi per misurare il grado di maturità organizzativa di un’impresa in sei aree (cultura e strategia; governance; processi Hr; opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda; equità remunerativa per genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro), attraverso indicatori qualitativi e quantitativi specifici.

Tra gli scettici, c’è chi parla dell’ennesimo “bollino”, senza benefici concreti. Lo stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato qualche settimana fa che «l’importante è premiare chi lo fa, non costringere le imprese a più burocrazia e a più costi».

Ma è davvero così? Vale la pena sfatare qualche mito. Prima di tutto la certificazione introdotta con il nuovo Codice sulle pari opportunità (art. 46-bis) è parte integrante del Pnrr missione 5, un progetto organico e di lungo termine a sostegno dell’occupazione femminile che potrebbe contribuire per il 25% all’incremento strutturale del Pil legato al Pnrr, secondo uno studio di Ambrosetti. La certificazione non è quindi un “bollino” una tantum ma è pensata in un’ottica sistemica, di miglioramento continuo e con revisione triennale di validità. E per le micro e piccole aziende (fino a 49 dipendenti) - che sono il tessuto economico italiano - sono previste semplificazioni, con il preciso obiettivo di diffondere il più possibile una cultura del lavoro più inclusiva, compresi finanziamenti ad hoc.

Verificare la disparità salariale, mappare i percorsi di crescita – e le interruzioni, come quelle (troppo frequenti) legate alla maternità - al proprio interno o ancora ottenere il supporto e la firma dell’amministratore delegato su un piano per la parità di genere. I benefici della certificazione sono prima di tutto questi, organizzativi. Perché servono a “fare ordine” e a correggere in maniera concreta e misurabile possibili criticità che le donne incontrano sul lavoro. A beneficio dell'intera azienda.

Per le imprese che si mettono alla prova, in un’ottica premiale, ci sono anche dei benefici economici: sgravi contributivi annui dell’1% – e fino ad un massimo di 50mila euro per azienda – e specificatamente per le pmi un incentivo fino a 12.500 euro per coprire i costi della certificazione, oltre a 2.500 euro per il supporto tecnico e consulenziale propedeutico all’audit. Ad oggi è anche previsto un sistema premiale nelle gare di appalto, con sconto sulle garanzie da presentare per chi ha questa certificazione. Ma le cose potrebbero presto cambiare