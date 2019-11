Imprese italiane più competitive grazie agli eco-investimenti <span class="bold-nellocchiello"/>Secondo il Rapporto GreenItaly di Unioncamere-Symbola, nel 2019 il 21,5% delle aziende prevede di destinare risorse a processi o prodotti «verdi» aumentando ricavi, occupati ed esportazioni di Giovanna Mancini

(EPA)

Negli ultimi dieci anni il cambiamento più radicale è stato nella mentalità e nella cultura delle aziende. Gli investimenti in prodotti o processi produttivi in chiave «green» erano, all’inizio, di natura episodica, spesso limitati alle imprese più innovative o all’avanguardia, oppure vissuti come un obbligo per adeguarsi alle normative. Oggi sembra invece essersi finalmente consolidato anche in Italia un vero e proprio “ecosistema” che – dal mondo della educazione e formazione a quello produttivo – ragiona e si muove in un’ottica di sostenibilità, consapevole ormai che investire nella tutela dell’ambiente non è soltanto un dovere, una moda o una strategia di marketing, ma anche uno strumento strategico di innovazione e competitività.

Il Rapporto GreenItaly

Lo spiega Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola, illustrando i dati del decimo Rapporto GreenItaly realizzato da Unioncamere che, analizzando i diversi indicatori di sostenibilità ambientale delle imprese italiane, fotografa una realtà per certi versi inattesa, in cui il nostro Paese guadagna le prime posizioni in Europa in molti ambiti, in particolare sul fronte del riciclo dei rifiuti e del riutilizzo delle materie.

Il Rapporto mette inoltre in relazione diretta gli indicatori di “ecoefficienza” delle imprese con la loro competitività: «Al crescere degli investimenti green, aumentano anche il fatturato e gli occupati», dice Sturabotti. Le performance previsionali per il 2019 delle imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie ecosostenibili nel triennio 2016-2018 sono decisamente superiori rispetto a quelle non lo hanno fatto: il 26% prevede un aumento del fatturato (contro il 18%), il 19% un incremento dell’occupazione (contro l’8%) e il 33% una crescita delle esportazioni (contro il 20%).

L’accelerazione degli ultimi anni sul fronte green fa comprendere, come accennato, che l’impegno in questo campo da parte dell’industria italiana ha superato la fase episodica o sperimentale, per approdare a una fase più matura e strutturale, in cui la propensione alla sostenibilità diventa elemento strategico dello sviluppo e del business. Gli eco-investimenti sono cresciuti in modo sistematico negli ultimi cinque anni e in modo trasversale tra i diversi settori produttivi, registrando un’impennata nell’anno in corso (anche se si tratta di dati previsionali), con quasi 300mila imprese interessate, pari al 21,5% del totale delle aziende, contro il 5,7% del 2014.

«L’Italia è un Paese che si racconta male – osserva il direttore di Symbola –, ma all’interno dell’Unione europea si distingue per miglioramento delle performance ambientali». A parità di valore della produzione, siamo il Paese europeo che ha maggiormente ridotto l’uso di materie prime (-42% tra il 2008 e il 2017, contro la media Ue del -28,5%) e di energia (-19,5% contro il -18,2% medio), diminuendo al contempo anche le emissioni (-27%, contro il calo medio del 26,3% nella Ue).