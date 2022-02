Italia-Russia, a rischio 20 miliardi di interscambio

Il fronte cybersecurity

Un tema molto importante è quello della cybersecurity. «Quasi tutti si stanno concentrando sui movimenti delle truppe sul campo, ma stiamo perdendo di vista un conflitto di altro genere, che potrebbe avvenire in contemporanea o in alternativa, o che addirittura potrebbe essere già partito: un attacco cyber», spiega Cosimi.

I due Paesi in gioco (Russia e Stati Uniti) hanno capacità di offensiva cyber molto elevate e «Attenzione – mette in guardia il presidente Anra –: quando parte un attacco informatico non si sa mai dove andrà a finire. Perciò consiglio alle aziende, anche a quelle che non hanno un’esposizione diretta in Ucraina, di alzare la difesa».

Si può agire sia in forma preventiva, rafforzando i sistemi informatici di sicurezza, sia con un’assicurazione per coprire eventuali danni.