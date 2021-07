Imprese, Marcegaglia: 2021 anno di svolta ma accelerare su crescita sostenibile

1' di lettura

«È necessario accelerare sul fronte della crescita sostenibile e inclusiva. C'è la percezione, anche la speranza, che il 2021 possa essere l’anno della svolta e del ritorno alla crescita, ma questa deve essere una crescita molto più inclusiva e sostenibile affinché non si ripetano gli errori del passato». Così il presidente del B20, Emma Marcegaglia, nel corso del suo intervento al “G20 Dialogue on Energy, Climate and Environment ahead of the G20 Ministerial Meeting”, parlando delle sfide del cambiamento climatico.

Tra le priorità, ha ribadito più volte, «c'è bisogno di assumerci anche come imprese una forte responsabilità per ridurre le disparità, generare occupazione, diffondere innovazione» e allo stesso tempo «combattere il cambiamento climatico». Si tratta, ha continuato Marcegaglia, di una «delle sfide più critiche della nostra vita, l'urgenza non è mai stata così grande» ed è quindi arrivato il momento affinché «le aziende e i governi lavorino insieme per affrontarla».

Descalzi (Eni), persone e tecnologie siano al centro transizione

All’incontro ha partecipato anche l’ad di Eni, Claudio Descalzi. Nell’intervento ha sottolineato che «le persone dovrebbero essere messe sempre al centro nell’affrontare la transizione» e che «le tecnologie sono i fattori abilitanti per mitigare i rischi e contribuire a trovare soluzioni innovative per accelerare la transizione».