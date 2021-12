Imprese, mina da 25 miliardi per la fine delle moratorie

L’impatto più forte e immediato si vedrà da gennaio. Un mese fa il vice presidente di Confindustria Emanuele Orsini aveva lanciato l’allarme: l’associazione delle imprese prevede a fine anno che su almeno 25 miliardi di prestiti rispetto a 43 miliardi di moratorie alle imprese in essere non potranno riprendere i pagamenti. L’aspetto più inquietante è che nessuno degli strumenti auspicati dall’Associazione bancaria per continuare a supportare le imprese nonostante la fine delle sospensioni sia stato messo in campo.

Il decreto liquidità varato nel 2020 prevedeva all’articolo 13 lettera e) del comma 1 la garanzia sulle operazioni di ristrutturazione; questa assicurazione sui finanziamenti alle imprese che rinegoziano il debito allungando la scadenza e riducendo la rata (strumento efficace per supportare chi esce dalla moratoria) non è stata prevista dalla legge di bilancio.

Quindi chi non potrà riprendere i pagamenti a gennaio, senza la garanzia difficilmente si vedrà erogare nuova finanza. Non solo: un altro strumento utile sarebbe la garanzia Sace a condizioni di mercato, prevista anch’essa dal decreto liquidità. Per attivarla serve un decreto interministeriale tra Sviluppo Economico ed Economia: lo strumento deve essere negoziato con Bruxelles per valutare la compatibilità con gli aiuti di Stato. Da mesi il confronto va avanti ma a quanto pare è ancora in alto mare.

Mancano strumenti efficaci, attività produttive a rischio

La mancanza di strumenti efficaci in un contesto in cui la pandemia sta rimettendo a rischio le attività produttive sta creando molta preoccupazione tra le associazioni di categoria, quella bancaria ma soprattutto le associazioni imprenditoriali. Il contesto è reso ancora più arduo da fattori nuovi, come la ripresa dell’inflazione e, in particolare, l’aumento del prezzo dell’energia, che si sommano alle difficoltà della supply chain e del reperimento di materie prime e materiali per le produzioni.

L’interrogativo che molti si pongono è per quale motivo non sono state apportate modifiche alla legge di bilancio nonostante da settimane sia stato sollevato il problema da parte delle associazioni di categoria mentre l’aumento dei contagi è sotto gli occhi di tutti da settimane. Gli strumenti per riportare l’orologio indietro e ripristinare gli aiuti che sono tuttora previsti fino a a fine mese ci sono.