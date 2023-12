«Imprese, più opportunità dai basket bond»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ci troviamo di fronte a un vero e proprio credit crunch. Per questo gli imprenditori per finanziarsi devono pensare a strumenti alternativi come i basket bond. L’iniziativa, su cui Unindustria spinge da sei anni, è diventata ora operativa grazie alla Regione Lazio». A parlare è Rosario Zoino, presidente del gruppo tecnico Credito e finanza di Unindustria Lazio.

Cosa la spinge a parlare di nuovo credit crunch?

Con la pandemia le aziende non sono state messe in grado di produrre, a meno che non si trattasse di settori specifici come la farmaceutica.

E questo cosa c’entra

con il credito?

Lo Stato, non potendo dare risorse dirette alle imprese, ha giocato in difesa garantendo i prestiti delle imprese nei confronti delle banche. Così le aziende si sono indebitate esasperando il rapporto tra debito e patrimonio netto.