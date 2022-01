Imprese, professionisti e privati, ecco il limite per compensare tasse e contributi

Gli esclusi dall’Isa

C’è poi un altro problema. In questo periodo pandemico si aggiunge per molti anche l’impossibilità di fruire del regime premiale Isa che in condizioni normali consente di innalzare i limiti per l’apposizione obbligatoria del visto di conformità per le compensazioni di crediti dichiarativi a 50mila euro annui per l’Iva e a 20mila per imposte dirette e Irap (in luogo della soglia base di 5 mila euro). Questa possibilità, infatti, è preclusa per tutti coloro che sono esclusi dall’applicazione degli indicatori di affidabilità economica.

Per il 2021, infatti, la Commissione degli esperti nella seduta del 17 dicembre scorso ha confermato l’inapplicabilità degli Isa nei confronti dei contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al 2019. Quetsa esclusione, peraltro, sarà quasi sicuramente integrata con altre casistiche come già avvenuto per il 2020 (si veda l’articolo sotto). Quindi per tutti i virtuosi “teorici” degli Isa si torna alla soglia di 5 mila euro.