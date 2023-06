Imprese: a Reply e LBG Sicilia il premio attrattività finanziaria 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Reply per le società quotate e LBG Sicilia per le non quotate sono le imprese vincitrici della sesta edizione del Premio Attrattività Finanziaria di Eccellenze d'Impresa, la partnership costituita da Arca Fondi SGR, Harvard Business Review Italia e GEA-Consulenti di direzione.

I premi, dedicati alle imprese eccellenti in termini di governance, trasparenza ed equilibrio finanziario, sono stati consegnati a Palazzo Mezzanotte da Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, Enrico Sassoon, presidente di Eccellenze d’Impresa, e Luigi Consiglio, presidente di GEA Consulenti di direzione nel corso dell'evento “Dal New Normal al Never Normal: gestire lo sviluppo in condizioni di incertezza”.

«La giornata si è aperta con il keynote speech di Corrado Passera, amministratore delegato di illimity, a cui è seguita la tavola rotonda con gli interventi di Ugo Loeser e Luigi Consiglio, Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, Giovanna Della Posta,amministratore delegato di Invimit SGR ed Emma Marcegaglia, vicepresidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo», è indicato in una nota, che aggiunge che hanno partecipato alla tavola rotonda Giovanni Carlo Licitra, fondatore di LBG Sicilia, e Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply.