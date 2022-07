Imprese salvate dai lavoratori: in tre anni riavviate 71 Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è la piccola cooperativa in provincia di Rovigo, il Centro Moda Polesano, che dal 1962 realizzava abiti per l’alta moda e che in piena pandemia è stata salvata dal fallimento dalle sue operaie, 22 donne che si sono reinventate imprenditrici e hanno iniziato a produrre mascherine e camici ospedalieri. O il supermercato aperto a Frosinone, anch'esso in piena pandemia, da tre ex dipendenti dell'unico punto vendita Coop, chiuso nel 2019, che ora conta dieci lavoratori e gode di ottima salute.

Il fenomeno del workers buyout (ovvero dei lavoratori di un'azienda in crisi che ne rilevano le quote per rilanciarla) non è nuovo nel nostro Paese, ma negli ultimi tre anni ha subito una decisa accelerazione, come certificano i dati relativi al triennio 2019-2021 raccolti nel Rapporto di attività Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, la finanziaria partecipata dal ministero per lo Sviluppo economico che gestisce le risorse stanziate a favore della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative.

Wbo per 32 milioni di euro

Gli interventi di Cfi nel periodo considerato sono stati 115, per un valore totale di 32 milioni di euro e 77,4 milioni di euro di impieghi. Di questi, il 62% ha riguardato i workers buyout (wbo), con un valore complessivo di quasi 16,2 milioni, contro i 12,2 milioni del triennio 2016-2018. La pandemia ha sicuramente influito in questo incremento, come dimostra la crescita degli interventi complessivi nel triennio: nel 2019 gli interventi sono stati 30 (per 5,3 milioni di euro), saliti a 55 nel 2020 (e un valore di 13,2 milioni), mentre nel 2021 sono tornati a 30, ma con un valore decisamente superiore: 14,1 milioni di euro.

La ragione è chiarita dall'amministratore delegato di Cfi, Camillo De Berardinis: «È stato un triennio complesso ma, indipendentemente dal Covid, l’accellerazione sul numero e sul valore degli interventi è frutto anche delle modifiche apportate dal governo agli strumenti per sostenere le cooperative e i workers buyout».

In particolare, nel 2019 è stata realizzata la fusione per incorporazione tra Cfi e Soficoop, l’altra finanziaria legata alla legge Marcora, a sostegno delle politiche di salvaguardia dell’occupazione attraverso il recupero delle aziende in crisi. Questa concentrazione delle risorse ne ha consentito un migliore e più rapido utilizzo e a questo si è aggiunto un aumento importante dei fondi stanziati nel corso del 2020, per un totale di 45 milioni di euro complessivi per rifinanziare la nuova Marcora.