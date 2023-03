Imprese sociali, fondo di garanzia da 18,7 milioni per Cgm Finance

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cgm Finance accede al nuovo fondo di garanzia InvestEu, promosso dal Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei). Il fondo di garanzia mette a disposizione di imprese sociali e startup 18,750 milioni di euro - estendibili fino a 25 milioni - di garanzie su finanziamenti deliberati dal sistema finanziario consortile del gruppo Cgm per il triennio 2023-2025. La copertura del rischio è fino all'80% del valore iniziale del finanziamento e sarà garantita fino a 12 anni dal termine del periodo di inclusione.

Accesso gratuito

Ciò permetterà a Cgm Finance di poter sostenere un maggior numero di imprese sociali riducendo il rischio e aprendo alla possibilità di un ulteriore sviluppo anche per realtà più giovani e di dimensioni più contenute. L'accesso al fondo sarà totalmente gratuito, sia per le imprese sia per Cgm Finance stessa, riconfermando così la possibilità di un sostegno reale per l'economia sociale.

Finora 25 milioni di finanziamenti garantiti

È la terza volta che Cgm Finance accede ai fondi di garanzia Fei e grazie ai due precedenti fondi di garanzia messi in campo (Easi e Egf), Cgm Finance ha finanziato in totale ben 126 imprese, erogando un volume pari a circa 25 milioni di euro di finanziamenti garantiti. Per il nuovo fondo InvestEU, disponibile da gennaio, Cgm Finance ha già diverse realtà che aspirano a potervi accedere. Grazie ad InvestEU, Cgm Finance potrà erogare più finanziamenti. Il fondo, infatti, muove risorse private attraverso sei differenti strumenti di garanzia finalizzati a favorire e aiutare l'accesso al credito. Si tratta di Sme Competitiveness, Innovation& Digitalisation, Cultural&Creative Sector, Sustainability e Microfinance&Social: Cgm Finance ha ottenuto le garanzie proprio sulla linea Microfinance&Social.

Risorse per progetti innovativi

Il margine di copertura del rischio permette di minimizzare eventuali rischi futuri, consentendo così a Cgm Finance di investire su un maggior numero di progetti innovativi. «Il nuovo fondo Fei è senz'altro una grande opportunità per le imprese più piccole e giovani - afferma Francesco Abbà, presidente di Cgm Finance - Avere una garanzia di copertura così alta ci offre la possibilità di dare fiducia anche alle nuove realtà presenti sul mercato, così da aiutarne lo sviluppo e favorirne la crescita. In questo modo, diventiamo promotori di nuovi posti di lavoro per progetti innovativi e capaci di generare impatto per la società. Aiutare queste realtà proprio all'inizio del loro percorso o negli investimenti necessari per il loro sviluppo è il presupposto per far crescere ancora di più il ruolo dell'impresa sociale nel nostro Paese».