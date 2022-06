Imprese del terziario, costi in aumento del 140%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Terziario in ginocchio a causa dei continui rincari dell’energia. Tra il 2021 e il 2022 la spesa è più che raddoppiata per le aziende dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio che affrontano pesanti extra costi. L’aggravio di spesa passa agli 11 miliardi del 2021 ai 27 di quest’anno.

Questo l’allarme che lancia Confcommercio con l’ultimo Osservatorio realizzato in collaborazione con Nomisma Energia che analizza l’andamento delle bollette tra l’aprile 2021 e l’aprile 2022. In dodici mesi sono scattati rincari tra il 110 e il 140% con un effetto domino sul settore. Quest’anno, per esempio, la spesa per il gasolio per l’autotrasporto arriverà a 37 miliardi contro i 30 del 2021. Aumenti che si scaricano sull’ortofrutta e i prodotti alimentari e non consegnati alle imprese.

Loading...

Ancora più pesanti i capitoli di spesa luce e gas. Tra gennaio e aprile 2022 l’energia elettrica ha fatto registrare rincari tra il 50 e l’80% e più. Il gas, nello stesso periodo, è cresciuto di un terzo. In altre parole un hotel con un consumo di 260mila kWh l’anno pagherà circa 137mila euro (+76%), un ristorante spenderà oltre 18mila euro mentre un negozio no food avrà rincari vicini al 90%.

Più concretamente nell’arco degli ultimi 12 mesi un’attività alberghiera ha sopportato aumenti per oltre 68mila euro, un ristorante 9mila, un bar 5mila, un negozio di generi alimentari 20mila euro mentre un commerciante spende in più, in media, 5mila euro.

«Le imprese del terziario stanno ripartendo, i segnali sono incoraggianti, soprattutto per la stagione estiva, ma l’incognita guerra e la crescita inarrestabile della spesa energetica frenano la ripresa - commenta Carlo Sangalli, presidente Confcommercio che chiede sostegni per le aziende del terziario -. Il Governo deve intervenire per ridurre ancora di più e in modo strutturale i costi dell’energia. Le imprese non possono più sostenere questo peso».