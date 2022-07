Imq Group, il giro d’affari per la sicurezza informatica segna un aumento del 33%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I

MQ Group ha chiuso il 2021 con un utile netto di 11 milioni di euro a fronte di 118 milioni di ricavi e un’Ebitda di oltre 24 milioni.

Loading...

L’ottimo risultato è dipeso in larga parte dalla ripresa post-covid che ha generato una domanda paragonabile ai livelli pre-pandemia.

Molto bene hanno fatto le società estere, registrando un +35% sul fatturato dello scorso anno, ma un ruolo ancora più importante è stato giocato dai servizi di sicurezza informatica erogati dal gruppo tramite le due aziende acquisite nel 2020 IMQ Intuity e IMQ Minded Security che hanno visto crescere il loro giro d’affari del 33% rispetto all’anno precedente. Lo scenario geopolitico globale, infatti, ha creato grande consapevolezza nelle aziende per quello che riguarda i cyber rischi e la necessità di creare modelli di business resilienti, in grado di restare operativi anche in caso di gravi malfunzionamenti strutturali.

Per realizzare strutture adeguate, le aziende hanno messo a disposizione budget più elevati rispetto agli anni precedenti. Una stima di Gartner fissa a 150,4 miliardi di dollari la spesa mondiale delle aziende in cybersecurity per il 2021, con un incremento del 12,4% rispetto all’anno precedente e un’accelerazione notevole rispetto agli anni precedenti dal momento che lo stesso mercato era cresciuto “solo” del 6,4% nel 2020. Questo vuol dire che le aziende hanno una elevata propensione a spendere, soprattutto in servizi ad alto valore come quelli offerti dalle due controllate. IMQ Intuity è un’azienda nata a Milano specializzata nell’offrire servizi di sicurezza attiva e passiva tramite un approccio “red team vs blu team”. I Red Team sono composti da personale altamente qualificato che simula un attacco, mentre il Blue Team affianca il personale interno per rispondere alla minaccia, istruendoli su come affrontare ogni vulnerabilità e vettore d'attacco che vengono utilizzati.