Imu 2019: come calcolare e pagare l’imposta

Come compilare l’F24 sul calcolatore Imu online

Quando, usando il calcolatore Imu, si inserisce il nome del Comune appare il codice Comune (per esempio H501 per Roma, F205 per Milano, L219 per Torino) da riportare sull’F24. Poi bisogna aggiungere:

- una crocetta su saldo;

- il codice tributo: 3918 per la seconda casa;

- la rateizzazione: 0101;

- l’anno: 2019

- l’importo: il 50% (acconto) o il 100% (saldo) dell’imposta totale. In caso di acconto il saldo scade il 16 dicembre 2019.

Attenzione: nel calcolatore Imu è necessariocalcolare un mese se in quel mese è stata posseduta la casa per almeno 15 giorni (art. 9 Dlgs 23/11).



Imu, come si arrotonda?

All’euro per difetto sotto 49 centesimi, all’euro per eccesso dai 50 centesimi in su.

Altri articoli

● Casa: addio alla Tasi, ecco come sarà la nuova Imu

● L'Imu sulla casa? Si paga finché mancano residenza e dimora

di Pasquale Mirto