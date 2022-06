Imu, pagamento del 16 giugno: tutto quello che c’è da sapere in 9 domande e risposte

Ci sono agevolazioni da Covid-19?

Ne è rimasta solo una: l’esenzione per gli immobili di categoria catastale D/3 usati per cinema, teatri e sale per concerti o spettacoli. C’è però una condizione molto severa: il gestore dell’attività di intrattenimento deve anche essere soggetto passivo dell’imposta, cioè possessore dell’immobile.



Cosa succede se nei primi sei mesi del 2022 una casa è stata comprata o venduta?

Come regola generale, l’Imu è versata in proporzione ai mesi di possesso. Ad esempio, se una casa è stata acquistata il 10 aprile, sarà posseduta dall’acquirente per tre mesi (aprile, maggio, giugno) ed è in relazione a queste tre mensilità che sarà dovuto il tributo.

Il tributo del mese in cui avviene il trasferimento è a carico di chi possiede l’immobile per più giorni nel mese. Il giorno d’acquisto si conta come giorno in quota all’acquirente e in caso di parità – come nel caso del rogito avvenuto il 16 aprile – l’imposta per quel mese è dovuta dall’acquirente.

Come si versa l’imposta?

Il pagamento può avvenire con diversi metodi:

● il tradizionale bollettino postale;