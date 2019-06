Imu-Tasi 2019: imposta più elevata sulla casa sfitta di Cristiano Dell'Oste

Gli errori si annidano nei dettagli. L’acconto Imu e Tasi 2019 – da versare entro lunedì prossimo, 17 giugno – per molti proprietari sarà un “copia e incolla” del saldo. Ma non per tutti.

Quando l’acconto è diverso

Per legge, la prima rata si paga in base alle aliquote deliberate dai consigli comunali per l’anno precedente. In molti casi, perciò, l’acconto cambierà solamente di un euro in più o in meno rispetto al saldo, in virtù dell’arrotondamento (l’importo relativo a ogni rigo del modello F24 va riportato all’unità). Ma, attenzione: l’acconto 2019 può essere diverso dal saldo 2018 in quattro casi. Vediamoli.

1. L’anno scorso il Comune ha abbassato l’aliquota rispetto al 2017 (e il contribuente non ha usato l’aliquota ridotta già in sede di acconto 2018). L’aumento, invece, era bloccato, tranne che per gli enti in dissesto o predissesto, che comunque sono centinaia.

2. Il Comune ha deliberato una riduzione o un rincaro per il 2019 (sì, anche un rincaro, perché la legge di Bilancio ha eliminato lo stop agli aumenti). In questo caso, il contribuente può ignorare gli aumenti fino al saldo del 16 dicembre. Nulla vieta, però, di considerare già l’aliquota 2019, se è più favorevole. In effetti, anche se i Comuni hanno tempo fino al prossimo 14 ottobre per inviare le proprie delibere alle Finanze, molte si trovano già sul sito ministeriale (l’unico ad avere valore legale).