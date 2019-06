Imu-Tasi 2019: ok alle nuove aliquote se inferiori a quelle del 2018

Altri casi di esonero dall’Imu derivano dalla disciplina Ici (immobili pubblici, fabbricati ad uso religioso, culturale, immobili degli enti non commerciali, eccetera) e sono sostanzialmente identici alla Tasi, ad eccezione dei rifugi alpini non custoditi e dei bivacchi (che pagano l’Imu ma non la Tasi).

Per il resto la disciplina dei due tributi è uniforme. Oltre all’esonero dell’abitazione principale (compresa la Tasi per gli inquilini), è prevista la riduzione del 50% per i comodati tra parenti di primo grado (da quest’anno estesa al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori), la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato e l’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Le modalità di calcolo

Il calcolo dell’importo da pagare presuppone la conoscenza della rendita catastale dell’immobile, per cui è necessario essere in possesso dei dati catastali. Si parte individuando quella che in gergo tecnico si chiama “base imponibile”, costituita dal valore degli immobili, che cambia in base alla diversa tipologia. Per i fabbricati si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (rendita x 1,05); mentre per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale rivalutato del 25% (reddito x 1,25).

A questo punto entrano in gioco i coefficienti moltiplicatori, distinti per categoria catastale: 160 per la categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze); 140 per la categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e le categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali); 80 per le categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari); 65 per la categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5; 55 per la categoria C/1 (negozi).