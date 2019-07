Imu-Tasi, il taglio entra in manovra: ecco le coperture

Conti alla mano, dove troverete le coperture?

«Le coperture sono sicuramente 270 milioni in diminuzione di spese: si è impegnato il Mef. Il resto col recupero dal sommerso, esattamente come è stato fatto con la fattura elettronica. Con la fattura elettronica è stato detto: mettiamo 2 miliardi in bilancio, che sarà il recupero dell'evasione, con tutti i punti interrogativi del caso. Benissimo: la stessa identica cosa.

Noi qui sappiamo che abbiamo 5 miliardi di sommerso, si mette quanto serve per sopprimere la Tasi, più le riduzioni o esenzioni selettive, e a quel punto si trovano le risorse. Pensiamo che su 5 miliardi, credo che un miliardo, un miliardo e mezzo di recupero dell’evasione non sia impossibile. Fra le altre mandando a casa un bollettino che semplifica anche la vita al cittadino. Con questa operazione noi facciamo pagare meno al cittadino e gli semplifichiamo la vita: non va più dal commercialista a farsi compilare i bollettini. É tutto più semplice e pagano un po’ meno tutti i cittadini in Italia».



Come eviterete che i Comuni assorbano i tagli ritoccando al rialzo l'Imu?

«Ovviamente nel legiferare questa norma bisogna contemperare quest'ipotesi e far sì che la soppressione della Tasi non venga coperta con gli aumenti. I Comuni possono aumentare solo la parte eccedente e non quella fattispecie. Chi ha fatto l’uso di Tasi, non potrà aumentare dell'uno, l'uno e mezzo, il due, il due e mezzo. Sarà un tecnicismo che peraltro si sta preparando. E anche di facile realizzazione».



Per velocizzare l'iter entrerà in manovra?

«Assolutamente, perché abbassare le tasse sulla casa credo sia una priorità, anche per rilanciare il settore».