In 10 anni perse 13mila aziende ma il trend si sta invertendo

Nel corso degli ultimi 10 anni (2013-2022) le imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane in Veneto sono passate da 135.838 a 122.387, con una riduzione di 13.451 attività pari al – 9,9%.

I numeri sono forniti dal Centro studi Confartigianato che evidenzia come questo trend più o meno costante di riduzione si sia accentuato ovviamente, nell’anno della pandemia. Il saldo a fine anno però non è il numero giusto per rappresentare la grandissima dinamicità che sottende al mondo dell’artigianato. Ogni anno “nascono” e “chiudono” moltissime posizioni, nell’ordine quasi del 10% del totale. E i motivi possono essere più di uno. Diverse aziende escono dall’Albo perché cresciute troppo e non rispettano più i requisiti di dimensione aziendale (quindi sono attive ma non più artigiane). Altre chiudono per raggiunti limiti di età lavorativa del titolare. Altre ancora, e sono la maggioranza, nascono e chiudono nell’arco dello stesso anno o quasi.

Ad esempio, nei primi sei mesi del 2023, in Regione Veneto hanno aperto oltre cinquemila (5.125) imprese artigiane e nello stesso lasso di tempo sono “uscite” dall’Albo quattromila ottocento ottanta nove attività.

Una dinamica tumultuosa che è influenzata sia dall’evoluzione del sistema economico che dalla congiuntura del momento. Ad esempio, in soli 6 mesi, nel 2023, sono state costituite oltre 2mila aziende di edilizia, un fenomeno legato agli importanti incentivi che sono in atto nel nostro paese per la ristrutturazione e efficientamento del patrimonio immobiliare. Mentre la buona dinamica di aperture nel benessere (403), Comunicazione e ICT (2770) e artistico (108) sono facilmente imputabili ai fenomeni di digitalizzazione da un lato ed il rilancio della cura personale che da alcuni anni coinvolge anche gli uomini ed i più giovani.

Da una indagine che realizzammo qualche anno fa, basata sull’anno di iscrizione delle imprese all’Albo, abbiamo potuto constatare che oltre il 70% risultava attivo da oltre sette anni. La nati-mortalità, se pur elevata quindi, riguarda una frazione abbastanza esigua. A dimostrazione del fatto che l’apertura di una attività artigiana è molto spesso il gradino di partenza di una esperienza imprenditoriale che non sempre va a buon fine.