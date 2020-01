Fondi europei e truffe: in 13 anni 5.620 casi sospetti ma solo 21 frodi

Uno schema che «è stato esportato anche fuori dai confini italiani». Infatti, abusi sui pagamenti diretti (quelli che non transitano dalle regioni) sono stati scoperti anche in Francia, con casi che l’Olaf definisce di «agro-pirateria», cioè richieste di finanziamento per terreni di cui non si ha il diritto di proprietà. In Corsica, per esempio, gli aiuti europei venivano chiesti da persone che non ne avevano titolo, nonostante la forte opposizione dei legittimi proprietari dei terreni (casi che ricordano molto da vicino quello siciliano).

Un altro esempio è quello delle «greggi fantasma: animali mai correttamente identificanti e probabilmente inesistenti». Alla fine, le richieste di recupero di fondi percepiti in modo illegittimo sono state però soltanto di 536mila euro. Senza contare, come mette in evidenzia sempre l’Olaf, che oltre alle frodi, le inchieste «hanno evidenziato come la complessità di livelli successivi di legislazione, aggiornati ogni anno, sono un importante fattore di incertezza legale che rende difficile monitorare e controllare dove esattamente finiscono i soldi».

Gli altri fondi europei

Il problema esiste, non solo per i fondi agricoli ma ancheper quelli strutturali, il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale (Fse), dove i tassi di irregolarità e i casi di frodi accertate sono ancora più bassi: nel 2018 il Colaf ha scovato 241 casi di cui solo una frode e tra le irregolarità quasi il 90% deriva dalla complessità del codice appalti.

Al di là delle cifre,dunque, le autorità di controllo smentiscono il luogo comunque che troppo spesso e in modo ingiustificato associa i fondi europei alla truffa, per finanziamenti che difficilmente sfuggono a tre diversi livelli di controllo: regionale, nazionale ed europeo.