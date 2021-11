In 20 anni tagliati 4 miliardi di sostegni all’agricoltura

Agevolazioni fiscali dimezzate

La generale flessione dei contributi pubblici all'agricoltura negli ultimi venti anni è stata determinata dal quasi dimezzamento delle agevolazioni fiscali, contributive e previdenziali (passate da un'incidenza del 27% a una del 17%), sia dall'importante riduzione del sostegno operato dalle regioni e province autonome attraverso i propri bilanci. La spesa delle regioni, infatti, è passata dagli oltre 4 miliardi di euro del 2000 agli 1,7 del 2019.

Un importante effetto di questa riduzione dei sostegni, come già accennato, è che il peso degli aiuti sul valore aggiunto agricolo è passato dal 55% del 2000 al 34% del 2019.

Cresce la forza delle imprese

«Un dato quest'ultimo che fornisce importanti indicazioni – spiega il direttore del Crea, Stefano Vaccari -. Innanzitutto, il valore aggiunto per ettaro è un indice di produttività e l'agricoltura italiana vanta i migliori risultati in Europa (più di Francia e Germania) ma anche il maggior valore aggiunto in assoluto. La minore incidenza dei sostegni pubblici sul valore aggiunto agricolo è sintomo della crescita dell'agricoltura made in Italy che è sempre più in grado di reggersi sulla forza delle proprie imprese. Sotto questo aspetto va sottolineato che sull'andamento generale incidono il maggiore peso assunto negli anni da un settore come il vino che riceve pochi aiuti ma produce un elevato valore aggiunto al contrario di un settore come i cereali invece che è molto assistito ma un impatto limitato sul valore aggiunto».

Regioni del Nord in testa per aiuti

Per quanto riguarda invece la distribuzione della spesa tra regioni le agricolture più sostenute sono quelle della Lombardia (che intercetta l'11,7% dei sostegni totali), seguita da Emilia Romagna (10,8%) e Veneto (10%). Al quarto posto il Piemonte (8,5%). Per trovare la prima regione del Sud bisogna arrivare alla quinta posizione occupata pari merito da Puglia e Sicilia (entrambe col 7,9%) seguite dalla Calabria (7,2%) poi dalla Toscana (con una quota del 5,3%).

«Ma molto interessanti – aggiunge Vaccari – sono anche le indicazioni che emergono in tema di agevolazioni soprattutto fiscali considerato che all'orizzonte si profila una riforma del fisco in Italia. Ebbene dai dati emerge che i benefici fiscali in agricoltura sono legati soprattutto al gasolio agricolo e all'Irpef. Il solo gasolio agricolo (sotto attacco in un'ottica Green Deal) pesa per il 30% delle agevolazioni fiscali e vale da solo più di tutte le agevolazioni previdenziali al settore (27%).