In 75 anni le donne al governo sono state appena il 6,5% Al Conte 2 spetta il record di presenza femminile tra ministeri e sottosegretariati: 34,8%. Mai nessuna ha guidato finora un dicastero economico di Manuela Perrone

L’onorevole Nilde Iotti insieme al ministro della Sanità, Tina Anselmi, in un’immagine del 1978 (Agf)

È una storia di assenze e di invisibilità, quella della politica italiana. Una storia monca e cieca. Una storia in cui metà della popolazione è stata (ed è) costantemente sottorappresentata nelle istituzioni e nei luoghi dove si prendono le decisioni che riguardano le vite di tutte e di tutti.

Basta un numero: in 75 anni di storia della Repubblica - dal governo De Gasperi 2, il primo della Repubblica, al Conte 2 - su 4.864 presidenti, ministri e sottosegretari che hanno giurato al Colle appena 319 sono state donne. Il 6,56% del totale.

Il bias culturale

A scorrere le cifre e le percentuali di Pagella Politica elaborate da Lab 24, si tocca con mano il bias di cui ha scritto Caroline Crìado Perez nel best seller “Invisibili”, edito in Italia da Einaudi Stile libero: l’esistenza di una «dominazione culturale» tale che «l’esperienza e la prospettiva maschili hanno finito per assumere una dimensione universale, mentre l’esperienza femminile - quella cioè di metà popolazione mondiale, in fin dei conti - è diventata di nicchia».

La politica italiana ne è un esempio lampante: le donne sono il 51,29% della popolazione. Come è potuto accadere che la proporzione con cui sono state al governo è di sei su cento? Come si è potuto dare per scontato che soltanto gli uomini dovessero occuparsi della cosa pubblica, legiferare e decidere anche per conto delle donne?