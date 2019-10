In 8 regioni cambiare l’auto costa meno: la mappa dei bonus locali Gli incentivi delle Regioni alla rottamazione di veicoli tornano di attualità: ricomincia la stagione dei divieti di circolazione urbani per i veicoli più inquinanti. Ma le regole locali sono molto variabili e non di rado la loro complessità disincentiva gli stessi venditori a segnalare ai clienti le opportunità legate a questi contributi di Maurizio Caprino

Solo ai privati o anche alle imprese? Solo per elettrico e ibrido o anche per benzina, diesel e gas? Solo per autovetture o anche per veicoli commerciali o addirittura camion e bus? Ci sono limiti al reddito? E l’acquisto di una chilometri zero rientra lo stesso nelle agevolazioni? Gli incentivi delle Regioni alla rottamazione di veicoli tornano di attualità: ricomincia la stagione dei divieti di circolazione urbani per i veicoli più inquinanti. Ma le regole locali sono molto variabili e non di rado la loro complessità disincentiva gli stessi venditori a segnalare ai clienti le opportunità legate a questi contributi.

Un indizio viene dal fatto che nessuna delle agevolazioni in corso ha registrato l’esaurimento dei fondi a disposizione, nonostante in più di un caso i contributi a disposizione siano considerevoli (in Sardegna si arriva fino a 25mila euro, in Lombardia a 20mila) e cumulabili - salvo eccezioni come quella per le imprese lombarde - con quelli nazionali in vigore da marzo (che arrivano fino a 6mila euro).

Eppure le limitazioni invernali al traffico sono sempre più diffuse e severe. Per esempio, da domani Milano blocca dalle 7,30 alle 19,30 dei giorni dal lunedì al venerdì anche le vetture diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato o che, pur con questo dispositivo, emettono più di 0,0045 grammi di polveri sottili al chilometro: possono anche essere auto con meno di dieci anni di vita.

