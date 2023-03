In Abruzzo tra Campo Imperatore e il Rio Verde

L'Abruzzo è la regione italiana forse più affezionata di tutte agli arcobaleni. Trovarsi nella prateria vertiginosa di Campo Imperatore ai piedi del Gran Sasso, mentre questa architrave effimera pare disegnare una porta di accesso al Corno Grande dell'iconica montagna dell'Italia Centrale significa vivere uno dei momenti naturalistici più indimenticabili della vita. Un altro luogo in cui questa coincidenza può verificarsi è l'Oasi WWF delle Cascate del Verde a Borrello in provincia di Chieti, le più alte dell'Appennino: se, infatti, i tre salti dell'acqua che cadono giù per duecento metri nella macchia verde fanno venire i brividi, provate a immaginare quando sono incorniciate dai colori tenuti dell'arcobaleno. Il Rio Verde è autore di questa opera d'arte al confine con il Molise dentro un bosco formato da alberi di Carpino, Tiglio selvatico, Orniello. Poco distante, in località Lame Rosse, si incontrano anche curiosi calanchi che pungono gli arcobaleni. Per soggiornare si può raggiungere Roio Piano nei pressi de L'Aquila dove si trova una villetta convertita in agriturismo dallo stile montano denominata appunto Arcobaleno B&B. A poca distanza, sconfinando in Molise, ecco che si raggiunge Castel del Giudice tra meleti, trekking guidati da pastori con gli asinelli, ecco che sopra Borgotufi, l'albergo diffuso, spesso si formano circonferenze a metà davvero artistiche.



