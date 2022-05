In Abruzzo i laboratori del Venture che punta tutto sulla ricerca scientifica

L’obiettivo è arrivare a sostenere una decina di start-up erogando per ogni giovane società un ticket di investimento fino a 500mila euro. Dunque una stima di 5 milioni di investimenti all’anno. Il focus di Scientifica è la ricerca e la selezione di idee, progetti di ricerca e startup innovative ad alto contenuto tecnologico e con solide basi scientifiche. «L’obiettivo – spiega il managing director Riccardo D’Alessandri della società – è, nei prossimi due anni, selezionare ed investire in una ventina di giovani società nei settori dell’Advanced manufacturing, dei new materials e dell’Intelligenza artificiale». Il 4 maggio scorso si è chiusa la call finalizzata a selezionare quattro imprese che saranno finanziate con una quota da 50 a 500mila euro. Le start up selezionate potranno utilizzare i laboratori della società per sviluppare le proprie soluzioni tecnologiche. «Si tratta di una opportunità molto importante – aggiunge Carmen Cabrera, Marketing and Communication manager si Scientifica – che dà alle giovani società un buon vantaggio competitivo e distingue la call di Scientifica da altre iniziative simili». Le società selezionate avranno dunque la possibilità di sviluppare il proprio proof of concept o la fase di sviluppo pre-industriale interamente in laboratorio. Quelli dell’Aquila sono laboratori specializzati in chimica, biochimica e meccatronica, estesi su oltre 1.800 metri quadri. «Vogliamo contribuire – aggiunge Cabrera – a invertire la tendenza della fuga dei cervelli all’estero e sostenere le società a più alto tasso tecnologico, per dare nuovo impulso alla ricerca italiana, promuovendone l’eccellenza sul piano internazionale».

Il Business Model

Scientifica investe nelle fasi pre-seed, seed ed early stage e in parallelo garantisce supporto in termini di infrastrutture e laboratori di ricerca.

Per effettuare lo scouting delle start-up Scientifica si avvale anche di una squadra di Venture partner, formata da brillanti studenti universitari che si impegnano per individuare, tanto negli atenei quanto nei centri di ricerca, progetti scientifici che potranno trasformarsi in società innovative grazie al contributo degli investitori.

La società stata poi selezionata per rappresentare, nell'ambito di Expo 2020 Dubai, l’eccellenza del pensiero scientifico e dell’innovazione tecnologica italian, occasione per raccontare a livello internazionale la missione del Venture, dare sostegno alla ricerca scientifica affinché possa trasformare i progetti in prodotti, servizi e tecnologie.