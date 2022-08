In Abruzzo a Semivicoli

Al Castello di Semivicoli, raffinato wine resort della famiglia Masciarelli sulle colline abruzzesi torna Pic Nic sotto le stelle – musica e degustazioni con gli occhi al cielo - in collaborazione con Astronomitaly, progetto di sviluppo del Turismo Astronomico in Italia ed ideatore di “I cieli più belli d'Italia”, la prima Certificazione di qualità astroturistica per le migliori location da cui osservare il cielo stellato. Gli ospiti potranno scoprire le meraviglie del cosmo e delle stelle con l'aiuto del personale qualificato e apprezzare, accompagnati da musica live, i vini Masciarelli e dei gustosi prodotti tipici.

