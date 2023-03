In accelerazione il mercato delle due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tornano a crescere con decisione le immatricolazioni di veicoli a due ruote, dopo un 2022 che ha ripetuto in pratica le performance dell’anno precedente: +0,95% e 291.661 veicoli venduti, ma il 2021 è stato un anno d’oro con +21,2% sul 2020. I primi due mesi del 2023, infatti, si sono rivelati molto proficui per il settore, in particolare, per gli scooter che sembrano tornati a essere il mezzo antitraffico (e antistress) preferito da chi vive in città. Infatti, il primo bimestre del 2023 ha registrato una crescita addirittura del 61,23% degli scooter (da 12.979 a 20.926 unità) con la parte del leone – oltre la metà delle immatricolazioni – giocata dagli scooter con cilindrata tra i 125 e i 250 cc. In questo sorprende l’exploit dell’Honda X-Adv 750, il primo maxi-scooter con cui è possibile affrontare gli sterrati, che nel bimestre è stato scelto da ben 1.703 acquirenti, tanto da raggiungere il terzo posto in classifica. È un successo per Honda che occupa così tutti i primi cinque posti con i ruote alte Sh e l’Adv 350, fratello minore - sempre off-road - della versione di 750 cc. Sul fronte delle moto, il vertice della classifica è sempre appannaggio della Casa nipponica con la sua Africa Twin (851 immatricolazioni a gennaio e febbraio), anche se la Bmw R 1250 Gs, per anni regina della classifica, sarebbe al primo posto aggregando le vendite delle due versioni “base” e Adventure, che segnano 891 unità in tutto. In generale, anche le vendite di moto sono cresciute nel bimestre, anche se di un più “contenuto” 13,55%. Come indicato dalla testa della classifica, i modelli preferiti continuano a essere le maxi-enduro, tallonate da vicino dalle naked, da sempre grande passione dei motociclisti italiani.

A essere in sofferenza in questo inizio di 2023, oltre ai ciclomotori, è il settore dell’elettrico (ciclomotori, scooter, moto e quadricicli), che ha chiuso febbraio mettendo in strada 1.706 veicoli a zero emissioni con una flessione del 10,82% sullo stesso mese del 2022, anche se va precisato che il segmento, nei primi due mesi del 2022, aveva registrato una crescita addirittura dell’82% e aveva chiuso il 2022 con un esaltante +59% per un totale di 23.300 veicoli, con il successo inatteso dei quadricicli elettrici, capeggiati dall’Ami di Citroën-. Per questo c’è attesa per il lancio a inizio estate dell’Honda Em1 e:, il primo scooter pensato e destinato al mercato europeo è un modello strategico per la Casa giapponese che ha annunciato l’introduzione di oltre 10 nuovi modelli elettrici (a livello globale) entro il 2025. A svolgere un ruolo pesante nella spinta del pubblico verso la mobilità elettrica è indubbiamente lo sharing cittadino, inteso sia nel noleggio a privati (B2C) sia nelle flotte destinate ad aziende (B2B), soprattutto nel delivery che ha conosciuto un vero boom nel post-pandemia. Tra i leader del settore c’è la spagnola Cooltra, da noi presente a Roma, Milano e Torino con 3mila scooter: con oltre 10,5 milioni di km percorsi nel 2022, ha accresciuto il suo fatturato del 48%, stretto partnership con aziende di consegne a domicilio come Just Eat e ha chiuso un accordo con Wallbox con cui è stato implementato il primo scooter sharing aziendale per i dipendenti.