In agricoltura la grande chance Africa: il 24% delle superfici globali da usare I principali prodotti importati dai Paesi africani sono cereali, pesci, semi e frutti oleosi. Europa e Usa perdono terreno a favore della Russia di Giorgio dell'Orefice

Agf

3' di lettura

L’Africa è un continente in ritardo strutturale anche in campo agricolo, con problemi organizzativi e tecnologici. Ne deriva una crisi “di sistema” della filiera che si evidenzia nella produzione di un’economia che sebbene rappresenti il 24% della superficie agricola utilizzabile (Sau) mondiale, in termini di valore si ferma al 6 per cento.

Due cifre che sintetizzano la realtà di un’area dalle grandi contraddizioni nella quale le enormi potenzialità e le sconfinate aree rurali fanno da sfondo all’emergenza denutrizione e a un’agricoltura di pura sussistenza, mentre vola il deficit commerciale dell'agroalimentare e, paradossalmente, aumentano gli sprechi alimentari (al 15%) a causa di perdite lungo la filiera produttiva e distributiva.

Il tutto all’interno di un continente che di certo rappresenterà il futuro in termini demografici con oltre un quarto della popolazione mondiale entro trent'anni.

È il quadro offerto dal report dell’Osservatorio Fieragricola-Nomisma “Agribusiness in Africa e le relazioni commerciali con Ue e Italia”, presentato a Veronafierein apertura della 114ma edizione della storica manifestazione agricola, il 29 gennaio .

I dati resi noti da Nosmisma sono molto eloquenti. «Pur con un quadro economico-demografico ancora in via di sviluppo – si legge nella relazione di Nomisma – nonostante i trend positivi della ricchezza prodotta in particolare in alcune aree del Nord e del Sud, l'Africa è in assoluto l'area a maggior potenziale tasso di sviluppo agricolo. Basti pensare che i 232 miliardi di dollari di valore della produzione discendono in gran parte da colture a seminativo (epicentro mondiale di coltivazioni di mais e sorgo), mentre le colture a maggior valore aggiunto (frutta e ortaggi) rappresentano ancora solo il 3% della superficie coltivata (1,1miliardi di ettari la Sau complessiva)».

Anche l’allevamento, pur rappresentando il 20% della produzione mondiale di carne ovina e di bufala, non riuscirà a tenere il passo del fortissimo incremento demografico, «facendo sempre più del Continente africano un importatore netto di alimenti di origine animale».