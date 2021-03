In Alaska il summit della discordia, Blinken e Yang si lasciano ai ferri corti

Pechino acquista greggio dall'Iran

Non basta: Pechino ha alzato il tiro della sua politica estera su Iran e Venezuela. Sta aumentando gli acquisti di petrolio dai due paesi, mentre Washington conta su pressioni diplomatiche ed economiche per incentivare riforme e negoziati. La Cina in marzo sta importando da Teheran fino a milione di barili di greggio al giorno, il volume più alto in due anni. Non appare infine un caso che Pechino abbia invitato per lunedì il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Lo scontro sulla frontiera tech

Le ultime scelte cinesi sembrano disegnate per controbattere i giri di vite statunitensi. Washington, impegnata in una sfida per il vantaggio tecnologico e non solo politico e militare, ha messo all'indice grandi aziende di telecomunicazioni cinesi quali Huawei, sospettate di spionaggio. E pochi giorni or sono ha annunciato sanzioni contro 24 alti funzionari di Pechino, considerati artefici di violazioni dell'autonomia di Hong Kong. L’ultima goccia, per la Casa Bianca, è stata la riforma pro-Pechino delle legge elettorale del territorio.

Agenda ancora fitta

Alle spalle della battaglia retorica esplosa in pubblico, l'agenda bilaterale resta oggi fitta di nodi da affrontare su molteplici fronti. La Casa Bianca ha asserito di voler trattare con la Cina, anche se “da posizioni di forza”. Biden ha citato potenziali terreni di cooperazione, dalla pandemia al clima. Pechino, da parte sua, ha chiesto a Washington di cancellare i dazi commerciali scattati sotto Trump. E, secondo indiscrezioni, avrebbe persino ipotizzato un incontro tra Biden e Xi Jinping il mese prossimo. Se però l'Alaska non farà calare un nuovo e duraturo gelo sulle relazioni.