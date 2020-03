In Alpitel arrivano i contratti di solidarietà, in Sirti parte la mobilità Fiom, Fim e Uilm chiedono al Ministero dello Sviluppo economico la convocazione di un tavolo per il settore dove ci sarebbero centinaia di posti a rischio di Cristina Casadei

(Imagoeconomica)

2' di lettura

Se in Alpitel arrivano i contratti di solidarietà, in Sirti arrivano le procedure di mobilità. A comunicarlo sono Fim, Fiom e Uilm che denunciano la situazione di forte difficoltà del settore delle installazioni telefoniche, dove ci sono molte centinaia di posti a rischio e chiedono per questo, con urgenza, al ministero dello Sviluppo economico di convocare un tavolo.

L’accordo di solidarietà in Alpitel, sottoscritto ieri al Ministero del Lavoro, ha cambiato profondamente il punto di partenza della trattativa. Per i tre sindacati è un risultato positivo, conseguito proprio nell’ultimo giorno della vertenza occupazionale aperta con oltre 100 licenziamenti. Gli esuberi si sono ridotti a 80 unità sui 636 occupati ed è stato previsto l’utilizzo del contratto di solidarità per 24 mesi con rotazioni e anticipazione del trattamento, contrariamente ad una iniziale volontà aziendale di utilizzo della CIGS di 12 mesi.

Per un accordo positivo, come quello di Alpitel, il settore delle installazioni telefoniche si prepara ad affrontare un’altra importante vertenza, quella di Sirti che ha avviato la procedura di mobilità che riguarda 764 esuberi.

Per quanto ci riguarda non c'è nessuna disponibilità a parlare di ulteriori esuberi. «Non c’è nessuna disponibilità a parlare di ulteriori esuberi. Mercoledì è previsto l’incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. In quell’occasione valuteremo insieme ai lavoratori le iniziative da intraprendere a fronte di questa gravissima azione da pare di Sirti», dice Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore installazioni telefoniche.

Da Sirti spiegano che l’incontro del 4 marzo sarà una tappa importante, che rientra pienamente all’interno del framework triennale definito nell’Accordo siglato l’ 8 maggio 2019, quando sindacati, Sirti e istituzioni hanno iniziato un percorso congiunto sulla gestione degli esuberi strutturali, annunciati dalla società all’interno della business-unit Telco Infrastructures. L’accordo, dicono da Sirti, si era reso necessario alla luce dei significativi cambiamenti strutturali subiti dal mercato delle Telco nel corso degli ultimi anni. Il settore è sempre più caratterizzato da una pesante contrazione del giro d’affari a discapito degli operatori, con conseguenze negative su tutto il comparto in termini di erosione dei prezzi, inasprimento della concorrenza e perdita di marginalità fino a livelli non sostenibili. Proprio per questo la Società cercherà di accelerare ulteriormente l’implementazione del Piano Strategico di Trasformazione, per mantenere un posizionamento competitivo nel medio-lungo periodo e continuare a fornire ai clienti servizi di alta qualità, nonostante le difficili condizioni dello scenario Telco.

Il Piano Strategico di Trasformazione di Sirti prevede lo sviluppo di un business diversificato nelle quattro business-unit (Telco Infrastructures, Digital Solutions, Transportation ed Energy), la trasformazione competitiva dell’azienda in linea con le sfide poste dal mercato e l’evoluzione di un portafoglio di offerta sempre più innovativo e digitale. Il gruppo si dice comunque disponibile a iniziare fin da subito la discussione con i sindacati, nel rispetto delle procedure di legge, per definire tutti gli strumenti utili al sostegno di questa nuova fase di transizione

La vicenda di Sirti, però , per Fiom, Fim e Uilm, «evidenzia ancora con più forza l’emergenza sul settore ed è veramente inspiegabile l’atteggiamento del Ministero dello Sviluppo Economico che a tutt’oggi non ha risposto alle richieste d’incontro urgenti che abbiamo avanzato oltre un mese fa».