In Alta badia entra nel vivo la rassegna Nos Ladinos

Da gennaio entra nel vivo in Alta Badia la rassegna Nos Ladins – Noi Ladini che dà la possibilità a chi frequenta la vallata, di svolgere delle attività insieme alle persone che abitano in queste terre.I protagonisti indiscussi del progetto sono accomunati da una profonda passione innata per i luoghi, dove sono nati e cresciuti. Passare del tempo assieme ad un giovane panettiere, un preparatore di sci, un guardiacaccia locale, cinque insider delle piste, un ragazzo sommelier, due gattisti professionisti, una guida alpina, un’allevatrice di capre e un giovane tessitore, è un’esperienza che rimane nei cuori delle persone che partecipano alle attività di Nos Ladins-Noi Ladini. A Jan Clemens piace essere chiamato cantiniere, perché la cantina è parte della sua vita. Ed è proprio nella sua cantina all’interno di un ristorante di San Cassiano che porterà i partecipanti agli appuntamenti con lui. Qui sarà possibile degustare vini poco noti, prodotti da vignaioli e cantine indipendenti, bottiglie preziose, provenienti da tutto il mondo. I prossimi appuntamenti sono il 19 gennaio e il 16 febbraio 2023. Con Felix si potrà entrare nel mondo della tessitura, tramandata di generazione in generazione, visitando il suo laboratorio e avendo la possibilità di realizzare alcuni prodotti tessili tipici della zona il 26 gennaio 2023. Da non perdere l’8 febbraio e il 16 marzo l’appuntamento al maso di Roberta che ospita solamente capre e dove si produce il latte formaggi, yogurt e dessert squisiti. dedizione. Il 9 e il 30 marzo 2023 Hubert invece accompagnerà i partecipanti nell’avvistamento degli animali selvatici, svelerà i segreti del mestiere del guardiacaccia e darà indicazioni precise su come comportarsi con gli animali, scoprire come vivono e si nutrono e soprattutto come avere il pieno rispetto della fauna. E ancora il 25 gennaio, il 9 e il 23 febbraio e il 15 marzo 2023 c’è la possibilità si sciare (l’insider) con qualcuno del posto, che conosce ogni curva percorribile con gli sci, che racconta le storie dei luoghi e delle persone che li vivono o li hanno vissuti, che sa descrivere la bellezza dell’ambiente da un punto di vista particolare, un’esperienza che va oltre l’ora fatta con il maestro di sci. Ogni appuntamento si svolgerà con un insider diverso, in luoghi differenti.

