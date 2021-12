In Alto Adige niente più Comuni rossi. Si scia ovunque ma restano le incognite per il Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Provincia autonoma di Bolzano da lunedì è zona gialla. E l’ultima ordinanza del governatore Arno Kompatscher prevede ulteriori restrizioni. Mentre a livello nazionale il Super Green pass è indispensabile per sedersi al bar o in un ristorante, in Alto Adige questa norma è estesa anche per chi vuole bere qualcosa velocemente al banco. Inoltre per salire in treno o in bus in Alto Adige è obbligatoria la mascherina Ffp2 (oltre al Green pass ’normale’), mentre nel resto del territorio italiano basta la mascherina chirurgica.

Niente più zone rosse

Dopo un anno di pausa forzata intanto però la stagione sciistica è partito molto bene. Si scia ovunque anche perché l’ordinanza che aveva messo in zona rossa 36 Comuni con incidenza dei contagi particolarmente alta e con un tasso di vaccinazione sotto la media non è stata prorogata dopo la sua scadenza.

Loading...

Green pass necessario per acquistare lo skipass

Per evitare code ai punti vendita lo skipass può essere acquistato e abbinato al Green pass direttamente dal telefonino oppure dal pc. «Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza le piste da sci rendendo il green pass necessario per poter attivare lo skipass in tutte le 12 aree sciistiche del consorzio Dolomiti Superki» spiega Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia e assessore alla mobilità, che aggiunge: «È chiaro che non si può confrontare questa stagione turistica con quelle pre-pandemia ma i segnali, malgrado alcune disdette, vanno nella direzione della ripartenza. E il green pass adottato dal governo centrale ci sta aiutando a farlo in sicurezza»

Non a caso il presidente degli albergatori altoatesini, Manfred Pinzger, rivolge un appello agli altoatesini a rispettare le nuove regole «per uscire il prima possibile da questa situazione».

Incognita prenotazioni a Natale

«Attualmente sono aperti 300 dei 450 impianti di Dolomiti Superski e la Sellaronda in entrambe le direzioni. Solo nella giornata di sabato abbiamo registrato circa 50.000 primi accessi e 600.000 passaggi», racconta Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski. Sono soprattutto italiani che sfruttano il ponte di Sant’Ambrogio per tornare sulle piste da sci. Restano però le incognite legate all’andamento dei contagi e delle prenotazioni per le vacanze di Natale.