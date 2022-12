In Ambiente e servizi Pisa e Siena le più vivibili, aria al top a Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il capitolo della Qualità della vita dove si sono avvicendati più indicatori, quello dedicato ad «Ambiente e servizi». Da qui deriva una mobilità non indifferente a livello di classifica generale. Che quest’anno è dominata dalla Toscana: con Pisa al primo posto grazie alla media dei risultati piuttosto che a singoli exploit, e con Siena, Firenze e Grosseto che terminano rispettivamente seconda, sesta e nona. Bolzano e Trento, quarta e settima, si confermano nella top ten, come fanno Parma, Venezia e Oristano, che però scende dal primo al quinto posto. Aosta è terza.

Sul versante ambientale sono numerose le “riprese” dell’indagine Ecosistema urbano riguardante i Comuni capoluogo. La classifica generale stilata da Legambiente e Ambiente Italia premia Bolzano, mentre una elaborazione di vari parametri (polveri sottili, biossido di azoto e ozono) mette Matera, Ragusa e Agrigento in testa per la qualità dell’aria, con Torino, Bergamo e Monza in coda. Da altre fonti si è reso possibile documentare i primati di Imperia (davanti a molte meridionali nell’indice del clima) e di Genova, per l’assenza di “siccità” prolungate. Ultima, in questo caso, è Cagliari.

Si può ritenere, poi, che sia collegato a fattori climatici anche il dominio del Sud per i limitati consumi di gas naturale ed energia elettrica nei capoluoghi, una voce nuova e importante in questo momento di grave crisi: padrona è un’isola, con Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Cagliari ai primi quattro posti. La prima non meridionale è Grosseto, 23ª, mentre le performance peggiori riguardano Comuni della Pianura padana.

Sostenibilità e digitalizzazione

Un altro parametro all’esordio è quello dell’illuminazione pubblica sostenibile. Dieci Comuni ben distribuiti nel Paese si affidano esclusivamente a punti luce a led. Ma la media dei capoluoghi è inferiore al 50% e in sei casi la “conversione” deve ancora iniziare. Quanto a produzione di energia da fonti rinnovabili si afferma Benevento, seguita da Aosta e Barletta-Andria-Trani.

Torna una prevalenza del Centro e del Nord per la distribuzione di sportelli bancari Atm (i bancomat, insomma) con Siena al primo posto, seguita da Aosta seconda e Parma terza. Il Sud non sta al passo e l’ultima, Reggio Calabria, ha un sesto degli sportelli di Siena.