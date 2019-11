In un anno 3 miliardi alle Pmi dalla finanza alternativa Lo rivela l’Osservatorio Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano di Lucilla Incorvati

La finanza alternativa per le piccole e medie imprese continua a crescere in Italia, sulla scia di quanto accade nel resto dell'Europa. Secondo quando documenta il 2° Quaderno di Ricerca (La Finanza Alternativa per le PMI in Italia) dell’Osservatorio del Polimi (Politecnico di Milano) da luglio 2018 a giugno 2019 alle Pmi italiane attraverso questi canali sono arrivati 3 miliardi di euro, rispetto ai 2,3 miliardi dell’anno precedente.

LO SCENARIO Il flusso di finanziamento da canali alternativi al credito bancario per le PMI italiane. Confronto fra gli ultimi 12 mesi e l'anno precedente. Dati in milioni di €. (*) = stima (**) = solo operazioni di early stage ed expansion

Vantaggi tangibili

«Pensiamo che lo sviluppo della finanza alternativa al credito bancario in Italia abbia generato vantaggi tangibili nei tempi e costi di accesso al capitale - sottolinea Giancarlo Giudici, autore dello studio - e ha consentito a tante Pmi, fino a pochi mesi fa escluse da questa opportunità, di incrementare la propria competitività e ottenere vantaggi non solo in termini di maggiore inclusione e diversificazione delle

fonti, ma anche di accresciute competenze manageriali, visibilità sul mercato, maggiori opportunità di investimento»

Dal private equity al invoice trading

Quasi tutti i comparti, in particolare il crowdfunding e l'invoice trading, risultano in progresso e occupano spazi sempre più rilevanti. Il mercato dei minibond sembra essersi stabilizzato su buoni livelli, ma potrebbe essere spinto ulteriormente nel futuro dai ‘basket bond'. Alternative più consolidate come il private equity e il venture capital risentono maggiormente delle incertezze del quadro macroeconomico,

ma comunque assicurano il flusso più importante verso le Pmi italiane. In attesa di una probabile regolamentazione è invece l'offerta di token digitali.

Perché c’è domanda di finanza alternativa

Il tema della finanza ‘alternativa' è dunque quanto mai attuale. L'indagine annuale del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) che misura, attraverso lo SME Access to Finance Index, la facilità di accesso al capitale per le PMI nell'Unione Europea, vede un arretramento per l'Italia nel 2018, che scende dal 17° al 19° posto, scavalcata dall'Estonia e dal Portogallo. Il risultato è in larga parte determinato dai fattori macroeconomici che compongono l'indice. Secondo la Banca Centrale Europea (Fonte: “Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area”, maggio 2019), in Italia la percentuale di PMI potenzialmente vulnerabili in termini finanziari (ovvero con ricavi e profitti in diminuzione e allo stesso tempo debito e pagamento di interessi in aumento) è superiore al 7% mentre la media continentale è il 3%. Sempre secondo la stessa indagine, le PMI italiane sono diventate relativamente più pessimiste rispetto all'accesso al credito bancario: la percentuale di quelle che dichiarano una maggiore disponibilità da parte delle banche rispetto all'anno precedente è scesa dal 17% al 12%. Le incertezze politiche sembrano influire anche sul costo del capitale: il 27% delle PMI italiane riporta un peggioramento del tasso di interesse pagato, mentre nel periodo precedente la percentuale era la metà, il 14%.

Gli operatori e il mercato

«Uno dei temi più interessante che emergono - aggiunge Giudici - è la sempre maggiore integrazione fra i diversi segmenti. I player sul mercato prima erano specializzati in singole filiere, mentre ora - anche in risposta a evoluzioni graduali della normativa - si propongono come attori globali, in grado di offrire soluzioni diversificate e mirate, a volte anche in collaborazione con altri soggetti» . Così assistiamo a piattaforme di equity crowdfunding che collocano minibond, portali di invoice trading che fanno anche operazioni di lending, business angel attivi nell'equity crowdfunding... «Si potrebbe dire che - conclude Giudici - accanto al modello della ‘banca universale' sta emergendo un ecosistema a rete che ambisce a diventare partner delle imprese dalla loro nascita, nella fase di startup, fino alla definitiva consacrazione sui mercati mobiliari».